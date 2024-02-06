ممثل أمريكا بمجلس الأمن: مقـ.تل ثلاثة من جنودنا غير مقبول وضرباتنا لحماية الأمريكيين

قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين أمر غير مقبول وضرباتنا تستهدف حماية الأمريكيين.

وأضاف ممثل الولايات المتحدة في كلمته بمجلس الأمن، اليوم الاثنين، أن ضرباتنا في اليمن تمثل ردا على استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، موضحا أن إيران وفرت الدعم لعدد من الاعتداءات على القوات الأمريكية وحذرنا طهران لكنها لم تستجب.

وتابع، أننا نعمل على احتواء النزاع في غزة ولا نسعى للدخول في صراع مع إيران.

كان مندوب الصين في مجلس الأمن، قال إن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق تمثل انتهاكا خطيرا لاستقلال وسيادة البلدين.

وأضاف مندوب الصين في كلمته في مجلس الأمن، أن العراق وسوريا أعربا عن رفضهما للضربات الأمريكية، موضحا أن أعمال الولايات المتحدة العسكرية تزيد من التوترات في الشرق الأوسط وتوسع النزاع.