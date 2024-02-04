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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البنك"المركزي"التركي الجديد يخطط لتطبيق سياسة نقدية متشددة لـ كبح التضخم

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

قال فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثا، اليوم الأحد، إن فريقه عازم على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى ينخفض ​​التضخم إلى مستويات تتفق مع هدفهم.
وحلت كاراهان محل حفيظ جاي إركان يوم السبت بعد ساعات من استقالتها قائلة إنها بحاجة لحماية أسرتها وسط 'اغتيال سمعتها'.


وفي أول تصريحات له بعد تعيينه، قال كاراهان إن الأولوية هي استقرار الأسعار، وأنه سيواصل الجهود لضمان مكافحة التضخم، معتمدا على فريق قوي.

وقال كاراهان في بيان مكتوب: 'سنراقب توقعات التضخم وسلوك التسعير. ونحن على استعداد للتحرك في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم'.


كاراهان، 42 عامًا، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا وعمل كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لمدة عقد تقريبًا، وفقًا لسيرته الذاتية.


كما قام بالتدريس كأستاذ مساعد في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك وعمل في أمازون كخبير اقتصادي رئيسي في عام 2022.

وقال وزير المالية محمد شيمشك يوم الأحد إنه يتطلع إلى العمل مع الحاكم الجديد وفريقه في تنفيذ البرنامج الاقتصادي لحكومته.


وقال سيمسك على منصة التواصل الاجتماعي X: 'إن المحافظ كاراهان مناسب بشكل ممتاز. مع خبرته الواسعة، التي كان معظمها مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ليس لدي شك في أنه سوف يتفوق في هذا الدور الجديد'.
وأضاف: 'نحن ملتزمون بدعم عملية خفض التضخم من خلال استعادة الانضباط المالي، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أيضًا'.

وقبل تعيينه في منصبه الجديد يوم السبت، كان كاراهان نائبا لمحافظ البنك وعضوا في لجنة السياسة النقدية بالبنك منذ يوليو من العام الماضي.


وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء إن تعيين أحد نواب المحافظ لرئاسة البنك يدعم تأكيد وزارة المالية التركية على أن استراتيجية البنك المركزي الحالية تحظى بدعم كامل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وأضاف البيان 'لذلك فإننا نعتبر التعيين إيجابيا لأنه ينبغي أن يهدئ أي مخاوف بشأن فقدان الدعم السياسي للبنك على المدى القريب'.


وقال البنك المركزي في بيان إن أول ظهور علني للمحافظ الجديد سيكون في أنقرة يوم الخميس حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا حول تقرير التضخم الأول لهذا العام.

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