عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحديا الغرب.. وزير الخارجية الإيراني: لا تختبروا أمن المنطقة

وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني

أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، والاعتداء الأمريكي على العراق وسوريا.

ودعا عبد اللهيان، في منشور على منصة "إكس"، الغرب، لتجنب اختبار غضب المنطقة، مضيفا أنه قال لوزير الخارجية البريطاني: إن استمرار الحرب ليس هو الحل.

وأضاف: "لا تختبروا غضب المنطقة... إننا نعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة".

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، عن إدانتها للضربات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا الليلة الماضية، مشيرةً إلى أنها تمثل "مغامرة وخطأ استراتيجي آخر" من جانب واشنطن، وستؤدي فقط إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

موضوعات متعلقة

أردوغان في القاهرة خلال أيام.. تركيا توافق على تزويد مصر بطائرات مسيرة

البحرية الملكية البريطانية: حاملة الطائرات إليزابيث لن تشارك في مناورات الناتو

رئيس البنك"المركزي"التركي الجديد يخطط لتطبيق سياسة نقدية متشددة لـ كبح التضخم

رئيس ناميبيا المؤقت: لا أعتزم خوض انتخابات العام الجاري

وفاة الرئيس الناميبي هيج جينجوب عن عمر ناهز 82 عاما

الشرطة السنغالية تقمع الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية

بن جفير: بايدن لا يدعم الحرب الإسرائيلية بشكل كامل

كندا تفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية وقادة حماس

ترشيحاتنا

حقيقة تحويل 20% من رواتب المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري

التجمع والشيخ زايد.. أماكن جديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في الحال|تعرف عليها

بطائرة مسيرة|الميليشيات المسلحة في العراق تشن هجومًا خطيرًا على قاعدة أمريكية بسوريا

فجوات عديدة.. المؤرخ شعبان يوسف يكشف تفاصيل أزمة الأرشيف الثقافي في مصر|فيديو

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

حزب الله اللبناني يشن 6 هجمات خطيرة على مواقع إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ