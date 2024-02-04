متحديا الغرب.. وزير الخارجية الإيراني: لا تختبروا أمن المنطقة

أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، والاعتداء الأمريكي على العراق وسوريا.

ودعا عبد اللهيان، في منشور على منصة "إكس"، الغرب، لتجنب اختبار غضب المنطقة، مضيفا أنه قال لوزير الخارجية البريطاني: إن استمرار الحرب ليس هو الحل.

وأضاف: "لا تختبروا غضب المنطقة... إننا نعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة".

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، عن إدانتها للضربات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا الليلة الماضية، مشيرةً إلى أنها تمثل "مغامرة وخطأ استراتيجي آخر" من جانب واشنطن، وستؤدي فقط إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.