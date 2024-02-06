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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة العراقية تستهدف ميناء إيلات الإسرائيلي بالطائرات المسيرة

صدى البلد

أعلنت ما تعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الاثنين، أنها استهدفت ميناء "إيلات" الإسرائيلي بالطيران المسير.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها عبر "تليغرام": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الاثنين هدفا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بالطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".
وأضاف البيان أن استهداف الميناء الإسرائيلي يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال (إسرائيل) وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية كانت قد أعلنت، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.
 

الطائرات المسيرة الكيان الصهيون المقاومة الإسلامية في العراق

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