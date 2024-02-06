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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمدي الميرغني عن دوره بمسلسل «للأذكياء فقط»: أقدم كوميديا نظيفة تناسب الأسرة

حمدي الميرغني
حمدي الميرغني

بدأ الفنان حمدي الميرغني، تصوير أحداث دوره في مسلسله الجديد "للأذكياء فقط"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

وقال الميرغني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أقدم خلال المسلسل الكوميديا النظيفة المناسبة لكافة أفراد الأسرة بعيدا عن أي ابتزال، وأعتمد فيها على كوميديا الموقف"، مشيرًا إلى أن المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي.

وأضاف الميرغني أن تصنيفه كفنان كوميدي أمر لا يزعجه، ولكنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم قوالب مختلفة بعيدا عن الكوميديا، معربا عن سعادته بقدرته على رسم الابتسامة على وجوه جمهوره سواء في المسرح أو السينما أو الدراما.

"للأذكياء فقط" بطولة حمدي الميرغني، وكريم عفيفي، ورنا رئيس، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من إخراج محمد حماقي.

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