صحف السعودية: انتعاش قطاع الصناعة السعودي .. انطلاقة قوية لـ معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية

كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( منصة عالمية ) : بالتزامن مع إعلان رؤية 2030، عزمت المملكة على أن تصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، فأطلقت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي وضع خطة طموحة، تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها البلاد، ويسهم البرنامج اليوم في تطوير قطاعات صناعية عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.



وتابعت : انتعاش قطاع الصناعة السعودي، لم يقتصر على مسار دون سواه، وإنما شمل كل المسارات الصناعية، بما فيها الصناعات العسكرية، التي حظيت بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها البالغ، وأثمر هذا الاهتمام عن صناعة عسكرية سعودية متقدمة ومتطورة، أبهرت جميع الحاضرين في معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، المقام حالياً في مدينة الرياض، فعاليات المعرض، وما يحتويه من صناعات محلية وعالمية، يعتبر شاهداً على تطور الصناعات العسكرية السعودية، وقدرة المملكة على صناعة عدد من القطع العسكرية الضخمة، بما تحتويه من تكنولوجيا متطورة عالمياً، استطاعت المملكة نقلها إلى البلاد، على هامش عقود التسليح التي تبرمها مع الدول الصناعية الكبرى، وهو ما يحقق تطلعات رؤية 2030، التي دعت إلى توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي، على المعدات والخدمات العسكرية.



وفي هذا المعرض، تجني المملكة ثمار الدعم الرسمي للصناعات العسكرية، وفق أهداف الرؤية، حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4 % إلى 13.6 % نهاية العام 2022م، كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد، هذا المشهد يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن مستقبل القطاع مبشر بالخير، سواء في مسار تطوير الصناعات العسكرية، أو مسار جذب الاستثمارات الأجنبية، أو تأمين فرص العمل لأبناء الوطن.



وختمت : وتأتي الرعاية الملكية الكريمة لهذا المعرض، تجسيدًا لحرص الحكومة على تنظيم معرض عالمي، باعتباره منصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في قطاع صناعة الدفاع والأمن، وما تحقق في هذه النسخة من المعرض، يأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في العام 2022م.



وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( قدرات عالية ) : برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، افتتح سمو الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، وسط مشاركة وحضور عالمي واسع.



وواصلت : هذه الانطلاقة القوية للمعرض وحجم المشاركات، ومايشهده من اتفاقيات وعروض لأحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية، تجسد القدرة العالية والكفاءة النوعية للمملكة في تنظيم واستضافة أضخم الفعاليات في كافة المجالات، خاصة في هذا المجال الحيوي، وتؤكد حرصها البالغ على تعزيز استقلاليتها من خلال صناعاته المتقدمة وتوطين متزايد للتقنية والخبرات والإنفاق العسكري، وتصدير أحدت منتجات القطاع ضمن توجهات رؤية المملكة 2030.



وختمت : الأرقام تتحدث عن نتائج قوية ومستقبل واعد للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من حيث الشركات الكبرى المتقدمة، وفرص كبيرة للشراكة ودور القطاع الخاص لتوطين سلاسل الإمداد المغذية، واستهداف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 93 مليار ريال، ومائة ألف فرصة عمل. وهكذا تتواصل الإنجازات النوعية ومعاييرها الاستثنائية، في ظل ما ينعم به وطننا الغالي من الأمن الوارف والاستقرار الراسخ، والطموح المتقد لمزيد من الرخاء والازدهار والمكانة المرموقة.

ومن أهم عناوين الصحف السعودية التي تصدرت اليوم :

القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تُعزي رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة رئيس الجمهورية السابق

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

خالد بن سلمان يستعرض مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقات الإستراتيجية ومجالات التعاون

أمير القصيم يطلع على تفاصيل مشاريع تطوير طريق الملك سلمان

عبدالعزيز بن سعد يطلع على مشاريع الأمانة

سلمان بن سلطان يطلع على تقرير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أمير الجوف يستقبل المواطنين بمحافظة دومة الجندل

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير مكافحة المخدرات

نائب أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية

صندوق الاستثمارات العامة يطلق فرصاً جديدة للشركات المحلية

"موسم الرياض"يقيم بطولة جديدة للتنس "6 Kings Slam"

