هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث غربي الحديدة باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا.

وقال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن قواته نفذت غارة دفاعا عن النفس على طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

واوضحت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس: "تعرفت القوات الأمريكية على الطائرتين المسيرتين المفخختين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما تمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".