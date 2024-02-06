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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تؤكد وقوع حالة وفاة جراء عاصفة مقاطعة ساكرامنتو بشمال كاليفورنيا

صدى البلد

قالت السلطات في مقاطعة ساكرامنتو بشمال كاليفورنيا إن رجلا توفي يوم الأحد بعد أن سقطت شجرة عليه في فناء منزله.

وقالت روزا فيجا، الطبيب الشرعي في مقاطعة ساكرامنتو، لشبكة CNN يوم الاثنين، إن المقاطعة أكدت 'حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة'.

وتعرف فيجا على الضحية بأنه تشاد إنسي، 41 عامًا، من كارمايكل، وقال إنه توفي يوم الأحد في مركز ميرسي سان خوان الطبي. وبحسب الطبيب الشرعي، توفي إينسي 'بسبب إصابات حادة بعد سقوط شجرة عليه في الفناء الخلفي لمنزله'.

وقال مات روبنسون، المتحدث باسم مقاطعة ساكرامنتو، لشبكة CNN، إن ما لا يقل عن 145 شجرة سقطت في المقاطعة منذ أمس. 

لا تزال ولاية كاليفورنيا تعاني من الرياح والأمطار الشديدة الناجمة عن نهر جوي شرس، مما يتسبب في حدوث فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالمباني.

 

مقاطعة ساكرامنتو كاليفورنيا الأمطار الشديدة

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