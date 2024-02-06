زيلينسكي يخطط لإجراء تغيير كبير في القيادات العسكرية والإطاحة بقائد الجيش الأوكراني

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه يفكر في استبدال العديد من قادة أوكرانيا، بما في ذلك قائد الجيش، من أجل 'إعادة ضبط' مسار البلاد بعد مرور عامين تقريبًا على الغزو الروسي واسع النطاق.

وفي مقابلة مع منفذ الأخبار الإيطالي RAI نُشرت يوم الأحد، قال زيلينسكي إن 'بداية جديدة ضرورية'، وإن لديه 'شيئًا خطيرًا في ذهنه، لا يتعلق بشخص واحد بل باتجاه قيادة البلاد'.

وقال زيلينسكي لـ RAI: ​​'عندما نتحدث عن هذا، أعني استبدال سلسلة من قادة الدولة، وليس فقط في قطاع واحد مثل الجيش'.

ولم يوضح زيلينسكي من سيتم استبداله، لكن تعليقاته تأتي وسط تكهنات حول مستقبل قائد الجيش فاليري زالوزني. وظلت الخلافات بين الرجلين محتدمة لعدة أشهر، لكن يبدو أنها اتسعت مع نهاية العام الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أشار زالوزني إلى الوضع في ساحة المعركة باعتباره 'مأزقاً'، مما أثار انتقادات حادة من نائب رئيس مكتب الرئيس، الذي قال إن مثل هذه التعليقات حول الحرب لم تفيد سوى روسيا.

وفي الآونة الأخيرة، اختلف الزعيمان حول ما إذا كانت أوكرانيا في حاجة إلى جهود التعبئة الجماهيرية. وكان قائد الجيش قد اقترح أن هناك حاجة إلى تجنيد ما يصل إلى نصف مليون جندي إضافي، وهو ما عارضه زيلينسكي.

وبدأت تلك العملية في يونيو/حزيران الماضي، وكانت تهدف إلى طرد القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها منذ عام 2022، وخاصة في جنوب البلاد. وكانت أوكرانيا تهدف إلى التقدم جنوبا من بلدة أوريكيف باتجاه بحر آزوف، مما سيؤدي إلى تقسيم القوات الروسية إلى قسمين وقطع جسرها البري إلى شبه جزيرة القرم.

ولكن المكاسب التي حققتها كييف كانت متواضعة، وأدى عدم إحراز التقدم إلى دعوة زالوزني والقوات المسلحة في نهاية ديسمبر/كانون الأول إلى بذل جهود ضخمة لتعبئة المجندين الجدد. والطلب معروض حاليا على البرلمان.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للحرب، تجد أوكرانيا نفسها تكافح على عدة جبهات للحفاظ على استمرار جهودها الحربية. وتعمل القوات الروسية على إنهاك القوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة والتي تجد نفسها في موقف دفاعي، ومع نضوب شحنات الأسلحة الغربية والمساعدات الأجنبية، أصبح جنود كييف أقل عدداً وتسليحاً على نحو متزايد أيضاً.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي وافق مؤخرا على مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لكييف، فإن الأموال القادمة من واشنطن عالقة في الكونجرس المشلول، مع اقتراب العديد من الجمهوريين من وجهات النظر الانعزالية للرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح حزبه للرئاسة.

وفي مقال حصري لشبكة سي إن إن، نُشر الأسبوع الماضي مع تزايد التقارير حول رحيله المتوقع، أقر زالوزني بأن أوكرانيا يجب أن تتكيف مع انخفاض المساعدات العسكرية من حلفائها الرئيسيين لأنهم 'يتصارعون مع التوترات السياسية الخاصة بهم'. ويلاحظ أيضا أن التطورات في الشرق الأوسط منذ تشرين الأول/أكتوبر قد جذبت الاهتمام الدولي إلى أماكن أخرى.

تصف المقالة أيضًا الوضع على أنه حرب مواقع - حرب تتميز بالاستنزاف وعدم الحركة في ساحة المعركة - وهي بمثابة اعتراف بأن الهجوم المضاد الأوكراني قد انتهى فعليًا.

ومع ذلك، فهو لا يشير إلى علاقته بالرئيس.

ومن المتوقع أن يعلن زيلينسكي عن إقالة زالجني في الأيام المقبلة، على الرغم من أن المتحدث باسم الرئاسة سيرهي نيكيفوروف قال لشبكة سي إن إن ووسائل إعلام أخرى الأسبوع الماضي إن الشائعات حول الإقالة الوشيكة لقائد الجيش غير صحيحة.

وقد استبدل زيلينسكي بالفعل وزير دفاعه والعديد من نواب الدفاع، لكن السماح لزالجني بالرحيل سيكون بمثابة أكبر تغيير عسكري منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

وستكون الإطاحة بزالجني أيضًا خطوة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية بالنسبة لزيلينسكي، نظرًا لشعبية الجنرال الهائلة التي نجت من فشل الهجوم المضاد. وأظهر استطلاع نشره معهد كييف لعلم الاجتماع في ديسمبر/كانون الأول أن 88% من الأوكرانيين يؤيدون قائد الجيش مقارنة بـ 62% للرئيس.

تم إجراء الاستطلاع بعد أن ظهرت الخلافات بين الزعيمين إلى العلن فيما يبدو بشأن مواصلة الحرب.