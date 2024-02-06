استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم داخل البنوك

استقر سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري داخل البنك العاملة بمصر

وسجل متوسط سعر العملات المختلفة ثباتا داخل البنك المركزي المصري في مستهل التداولات مع بدء العمل في البنوك.



الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



اليورو



وصل سعر اليورو أمام الجنيه حوالي 33.15 جنيه للشراء و 33.29 جنيه للبيع.



الجنيه الاسترليني



سجل الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 38.75 جنيه للشراء و 38.93 جنيه للبيع



الدولار الكندي



سجل الدولار الكندي أمام الجنيه 22.85 جنيه للشراء و و 22.95 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



سجل الكرون الدنماركي أمام الجنيه 4.44 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه 2.89 جنيه للشاء و 2.9 جنيه للبيع



الكرون السويدي



وصل سعر الكرون السويدي إلي 2.91 جنيه للبشراء و 2.93 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه لحوالي 35.445 جنيه للشراء و 35.6 جنيه للبيع



الدولار الاسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي حوالي 20.03 جنيه لشرا و 20.12 جنيه للبيع



الين الياباني



وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه 20.76 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع



اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع



العملات العربية



علي مستوي العملات العربية فقد بلغ سعر



الريال السعودي



وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه حوالي 100.12 جنيه للشراء و 100.58 جنيه للبيع



الدينار البحريني



بلغ سعر دينار البحرين أمام الجنيه نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.13 جنيه للبيع



الريال العماني



سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.42 جنيه للبيع



الريال القطري



سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 نيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.69 جنيه للبيع

