السعودية.. الأرصاد تحذر سكان المملكة من طقس اليوم

أفاد تقرير المركز الوطني للأرصاد بالسعودية بأن خرائط طقس اليوم، الثلاثاء، تشير إلي أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

ولم يستبعد التقرير السعودي تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.