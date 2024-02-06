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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 |تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات “صناعي وزراعي وتجاري وفندقي” بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، والمقرر عقدها  بداية من 1 يونيو 2024. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، من الطلاب المقيدين بالفرق النهائية قيدا رسمياً قانونياً خلال العام الدراسي 2023/2024 بالمدارس الرسمية والخاصة هي :

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية - الفندقية - الزراعية - الصناعية نظام السنوات الثلاث بجميع الشعب والتخصصات.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية - الفندقية - الزراعية - الصناعية) نظام السنوات الثلاث والمطبق بها المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج «تجارى - فندقي - زراعي - صناعي نظام السنوات الثلاث».

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوي.

-  الطلاب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة تجارية - فندقية - زراعية - صناعية نظام السنوات الخمس. 

- يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال) وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم ٥٦٢ بتاريخ والمعدل بالقرار رقم ٤٧٦.

- بالنسبة للطلاب المنتظمون المقيدون بالصف الثالث بالمدارس الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) يحق لهم التقدم لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) نظام السنوات الثلاث في ذات العام كطلاب منتظمين عن طريق إحدى المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث وذلك بعد تحرير الطالب الثانوي وولي أمره إقرارا بذلك أثناء امتحانات نهاية العام بالصف الثاني أو موعد غايته أول أكتوبر من بداية الصف الثالث.

- العاملون في مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة الذين اجتازوا بنجاح امتحان النقل في الصف الثاني يتقدمون إلى الصف الثالث (نظام عمال اما إذا كان الطالب الناجح بالصف الثاني منتظم يشترط مرور عام دراسي كامل على نجاحه بالصف الثاني للتقدم لأداء الامتحان بالصف الثالث على نظام العمال طبقا للقرار الوزاري رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته.

- الطلاب الذين سبق لهم تأدية الامتحان ثلاث مرات يسمح لهم بالتقدم للامتحان مرة رابعة بناء على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة ٣٦ من قانون التعليم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ وبناء على ما جاء بالقرار الوزاري رقم ۳۱۸ على أن يسدد الطالب الرسم المقرر بقرار المصروفات (وفقا للقرار الوزاري رقم ١٦٣ بتاريخ  على أن تكون هذه آخر فرصة لهم.

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