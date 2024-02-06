طبيب يكشف تمارين رياضية مستهدفة لتقوية عضلات الظهر

قال الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي، إن هناك الكثير من الأشخاص يعانون من ضعف عضلات الظهر، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب .

وقدم عويني فى تصريحات خاصة لصدى البلد،بعض التمارين الرياضية التي تستهدف تقوية عضلات الظهر، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

تمارين رياضية مستهدفة لتقوية عضلات الظهر

القرفصاء الخلفي (Deadlifts): هذه التمارين تستهدف العضلات الظهرية العريضة والعضلات المحيطة بالعمود الفقري، قم بوضع قدميك على عرض الكتف وامسك بالمقبض أو الأوزان المناسبة. ثم انحنِ في الوركين مع الحفاظ على ظهرك مستقيمًا وأرفع الأوزان لأعلى عن طريق تمديد الوركين.

الصدر على الكرة (Swiss Ball Chest Press): اضطلع على كرة سويسرية وامسك الأوزان بيديك. ثم امتدِ على الكرة حتى يتم دعم الظهر على الكرة وتكون الكتفين والوركين مستويين. قم برفع الأوزان لأعلى وأسفل بتمديد الذراعين.

السحب العلوي (Lat Pulldowns): استخدم آلة السحب العلوي في الصالة الرياضية أو حبل التسلق لتنفيذ هذه التمارين. قم بالجلوس مع الظهر مستقيمًا وامسك بالمقبض العلوي، ثم اسحب المقبض نحو الصدر بإلتفاف الكتفين وثم ارجع الذراعين ببطء إلى الوضع الأول.

الانحناء الخلفي (Back Extensions): استند على آلة الانحناء الخلفي أو ضع قدميك تحت الأشياء الثقيلة لتثبيتها. ثم انحنِ مع الحفاظ على ظهرك مستقيمًا حتى يتم تمديد العمود الفقري. ارفع جسمك وثم انخفض مرة أخرى ببطء.

التمارين الأساسية (Core Exercises): قوة عضلات الأساس تساعد في تثبيت العمود الفقري وتحسين قوة عضلات الظهر. يمكن تنفيذ التمارين مثل البلانك (Plank) والتمارين الجانبية (Side Plank) والتمارين الكرة المستقيمة (Medicine Ball Russian Twists) لتقوية عضلات الأساس بشكل عام.

هذه بعض التمارين التي يمكن أن تساعد في تقوية عضلات الظهر ومع ذلك، يجب أن تتأكد من استخدام الفنيات الصحيحة والتدرج التدريجي في الحمولة وتجنب الإصابات. إذا كنت مبتدئًا، فقد يكون من الأفضل استشارة مدرب شخصي لتوجيهك وتصميم برنامج تمارين مناسب لك ولتحقيق أفضل النتائج.