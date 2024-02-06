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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات بالمنوفية

حملات بيطرية
حملات بيطرية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.


أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى عن قيام إدارة الصحة العامة و المجازر بالمديرية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين   بشن حملات  مسائية مكبرة على محلات الجزارة  والمطاعم والثلاجات  بنطاق المحافظة للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و جهاز حماية المستهلك وإدارة المتابعة بالديوان العام والجهات الأمنية.

 أسفرت عن ضبط طن ونصف لحوم ودواجن ومصنعات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق  يومياً  لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

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