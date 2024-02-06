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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الدعم والمساندة.. سويلم: مصر حريصة على إنجاح "المنتدى العالمى العاشر للمياه" بإندونيسيا

صدى البلد

على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه"..التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بكل باسوكى هادمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي ، ولوي فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه .

وأعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على توفير كل أشكال الدعم الفني والتنسيق اللازم لإنجاح "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل ، مشيراً لقيام مصر بتنظيم جلستين ضمن فعاليات المنتدى ، عبارة عن جلسة حول مبادرة AWARe لعرض الاحتياجات المقدمة من الدول النامية لتقديمها للجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ، وجلسة أخرى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه لإستعراض الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز في مجال إدارة المياه .

وسلط الدكتور سويلم الضوء على الدور الفعال الذى تلعبه جهات الوزارة الأعضاء بمجلس ادارة المجلس العالمى للمياه ( ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه وقطاع مياه النيل من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ) لإنجاح  المنتدى العالمى العاشر للمياه .

وعلى المستوى الإفريقي .. أشار الدكتور سويلم لجهود مصر بصفتها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) .. حيث تم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه شارك فيه  وزراء المياه الافارقة وعدد كبير من المعنيين بقطاع المياه ، حيث خلص الاجتماع لبعض التوصيات المقرر رفعها للآلية الاقليمية للمنتدى العالمى العاشر للمياه .

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