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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج.. ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشاة لمدة يومين

صدى البلد

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشاة وذلك يومي الاربعاء والخميس الموافق 7 و8 فبراير 2024 فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا ولمدة ثلاث ساعات.

وارجعت الشركة سبب الضعف خلال تلك الفترة إلى القيام بأعمال تطهير الخزان الارضى بمحطة مياه المنشاة المرشحة السطحية.

وناشدن الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 ومن أي تليفون

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