عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد مقابل 700 ألف دولار.. فيديو

صدى البلد

كشف أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل حل أزمة إيقاف القيد التي كانت مفروضة على النادي،  قبيل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأكد فهيم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مجلس إدارة الإسماعيلي نجح في حل أزمة إيقاف القيد مقابل 700 ألف دولار.

وقال فهيم: «حتى الآن لم يدخل أموالًا للنادي من بيع الصفقات إلا نسبة قليلة، ولم نحصل على أموال صفقة إياد العسقلاني حتى الآن، ونحن من قمنا بالتصرف في دفع الأموال».

وأضاف أنه لا يوجد نواب في الإسماعيلية أو رجال أعمال قاموا بدفع أموالًا للإسماعيلي لمساعدته في أزمته الحالية».

وحول تفاصيل رحيل إياد عسقلاني للاحتراف في روستوف الروسي، قال أحمد فهيم: «العسقلاني رحل عن الإسماعيلي مقابل مليون و53 ألف دولار ونسبة 10% إعادة البيع».

وأشار أحمد فهيم إلى أن الإسماعيلي يملك أولوية ضم العسقلاني حال عودته لمصر.

وحول دور مجلس إدارة الإسماعيلي السابق بقيادة يحيى الكومي، قال أحمد فهيم: «الأهواء كانت تحرك مجلس الإسماعيلي تحت قيادة يحيى الكومي».

وتابع: «يحيى الكومي هبط على الإسماعيلي بالباراشوت»، وذلك حسب تعبيره، مضيفًا أن تعاقدات الإسماعيلي في مجلس الكومي كانت «غير مناسبة».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

تزوير توكيلات الرئاسة.. طنطاوى فى ورطة امام المحاكم..|شاهد

خلال ساعات.. الصندوق السيادي يحسم مصير طرح شركة وطنية و 4 عروض مقدمة للاكتتاب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اتفاق بين الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة لدعم مليون شخص في غزة

مهيب عبدالهادي: وزير الرياضة واتحاد الكرة يجتمعان الآن مع حسام حسن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

العلاج والوقاية.. عدم إنتظام ضربات القلب 

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ