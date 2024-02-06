الإسماعيلي: نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد مقابل 700 ألف دولار.. فيديو

كشف أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل حل أزمة إيقاف القيد التي كانت مفروضة على النادي، قبيل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأكد فهيم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مجلس إدارة الإسماعيلي نجح في حل أزمة إيقاف القيد مقابل 700 ألف دولار.

وقال فهيم: «حتى الآن لم يدخل أموالًا للنادي من بيع الصفقات إلا نسبة قليلة، ولم نحصل على أموال صفقة إياد العسقلاني حتى الآن، ونحن من قمنا بالتصرف في دفع الأموال».

وأضاف أنه لا يوجد نواب في الإسماعيلية أو رجال أعمال قاموا بدفع أموالًا للإسماعيلي لمساعدته في أزمته الحالية».

وحول تفاصيل رحيل إياد عسقلاني للاحتراف في روستوف الروسي، قال أحمد فهيم: «العسقلاني رحل عن الإسماعيلي مقابل مليون و53 ألف دولار ونسبة 10% إعادة البيع».

وأشار أحمد فهيم إلى أن الإسماعيلي يملك أولوية ضم العسقلاني حال عودته لمصر.

وحول دور مجلس إدارة الإسماعيلي السابق بقيادة يحيى الكومي، قال أحمد فهيم: «الأهواء كانت تحرك مجلس الإسماعيلي تحت قيادة يحيى الكومي».

وتابع: «يحيى الكومي هبط على الإسماعيلي بالباراشوت»، وذلك حسب تعبيره، مضيفًا أن تعاقدات الإسماعيلي في مجلس الكومي كانت «غير مناسبة».