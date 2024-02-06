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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يدك قوات الاحتلال.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة ميسغاف آم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار الصاروخية في ميسغاف آم، بالقرب من الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان هناك إطلاق صواريخ متقطع طوال اليوم، حيث أعلن حزب الله مسئوليته عن هجوم صاروخي سابق أصيب فيه جنديان من جيش الاحتلال.

وتم إجلاء المدن القريبة من الحدود الشمالية إلى حد كبير من المدنيين منذ 8 أكتوبر، عندما بدأت القوات التي يقودها حزب الله في شن هجمات يومية على المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين في هجوم صاروخي من لبنان على منطقة بالقرب من مجتمع مارجاليوت الشمالي هذا الصباح.

وأعلن حزب الله مسئوليته عن الهجوم في حوالي الساعة 8 صباحا، قائلا إنه استهدف موقعا عسكريا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف مواقع الإطلاق، ونفذ ضربات جوية إضافية ضد أهداف حزب الله اليوم.

وزعم جيش الاحتلال أن الطائرات المقاتلة أصابت مبنى يستخدمه حزب الله في قرية مروحين هذا الصباح، وضربت موقعا آخر تابعا للجماعة في ميس الجبل.

كما يدعي قصف مناطق في جنوب لبنان بالمدفعية "لإزالة التهديدات".

بينما أكد حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية وقذائف إضافية ضد مواقع الجيش بالقرب من روش هانيكرا ومارغاليوت في الساعات القليلة الماضية.

وتقوم جماعة حزب الله اللبنانية بتنفيذ هجمات يومية بالصواريخ والطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل وسط الحرب في غزة.

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