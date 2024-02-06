غزة للفلسطينيين.. سمير فرج: مصر ترفض إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب

كشف المفكر الاستراتيجي سمير فرج، تفاصيل زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر ولقاءه بالرئيس السيسي.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بلينكن يبحث أيضا سيناريوهات اليوم التالي في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية ".

وأضاف سمير فرج :" مصر ترفض إدارة قطاع غزة والسيطرة على القطاع في اليوم التالي للحرب والرئيس السيسي أكد أن غزة للفلسطينيين فقط".

وتابع سمير فرج:" مصر تؤكد دائما على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة ".

واكمل سمير فرج :" بلينكن يبحث في زيارته ملف توترات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على السفن الدولية ".