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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسي: الوصول إلى تهدئة من أهم ملفات «بلينكن» خلال زيارته الحالية

غزة
غزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية إن من أهم الملفات على قائمة مهام وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط: "هو الوصول إلى تهدئة، خاصة في ظل استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للسباق الانتخابي".

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أحمد وهبان: إسرائيل الآن بحاجة إلى هدنة أكبر من الفلسطينيين

أضاف "فرحات" خلال مداخلة له على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك تسليم أمريكي واضح بأهمية الدور المصري فيما يخص الوضع الفلسطيني بشكل عام وفي الأزمة الحالية بشكل خاص، وأصبح هناك تبني لوجهة النظر المصرية في أمور مثل رفض التهجير القصري أو تصفية القضية الفلسطينية.

أشار إلى أن التقارب بين الموقف المصري والموقف الأمريكي يعد مؤشرا على تقدير أمريكي واضح لأهمية الدور المصري وضرورة إنهاء الصراعي الحالي، وأن التنسيق بين الدولتين مكسب للدبلوماسية المصرية وسيساعد في الخروج من الأزمة الكبيرة في المنطقة.

أوضح "فرحات"، في إطار المفاوضات حول تحرير الرهائن، أن الموقف الإسرائيلي لا زال يتسم بدرجة كبيرة من التعنت، مضيفا أن هناك أطراف عربية أخرى تعمل مع الدولة المصرية للخروج من الأزمة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طرفا رئيسيا في العمل السياسي والدبلوماسي للوصول إلى هدنة إنسانية.

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