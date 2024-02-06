حل الدولتين.. سمير فرج يكشف أبرز ملفات بلينكن أثناء زيارته لمصر والمنطقة

كشف المفكر الاستراتيجي سمير فرج، تفاصيل زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر ولقاءه بالرئيس السيسي.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"بلينكن يناقش 4 ملفات حساسة خلال زيارته للمنطقة".

وأضاف سمير فرج :"بلينكن يبحث ملف التهدئة في قطاع غزة وإتمام ملف تبادل الأسرى والمحتجزين".

وتابع سمير فرج:"حماس لديها 132 رهينة في قطاع غزة"، مضيفا:" حماس تشترط وقف نهائي للقتال وتحصل على تعهد من أمريكا بعدم قيام إسرائيل بالقتال مرة أخرى لكن إسرائيل رفضت".

واكمل سمير فرج :"بلينكن يبحث ملف حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبايدن هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي وافق على حل الدولتين".