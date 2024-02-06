محلل عسكري إسرائيلي: حماس بعيدة عن الهزيمة في قطاع غزة

قال المحلل العسكري الإسرائيلي أموس هرئيل في صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس لم تهزم في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها بعيدة عن ذلك.

أضاف هرئيل أن هذا يمثل مشكلة للرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي يخطط لـ"اليوم التالي" للحرب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي سقط من صفوفه عشرات الجرحى منذ بدء الحرب.

ذكر جيش الاحتلال أن 429 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب .

يأتي ذلك فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني ان هناك قصف إسرائيلي عنيف وإطلاق نار متواصل بمحيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان مستوطنين يعرقلون دخول 132 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.