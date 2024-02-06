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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 20 ألف طن و1200 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة سفينتان وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1219 شاحنة 86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 691 شاحنة 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000  طن بضائع، 528 شاحنة 14 سيارة. 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية2 بينما تغادر العبارتين الرياض وامل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3900 طن بضائع و415 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1983 راكب بموانيها.
 

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