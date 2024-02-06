تعاون بين Meta ووزارة الشباب والرياضة احتفالاً بيوم الإنترنت الآمن

أعلنت شركة Meta ووزارة الشباب والرياضة المصرية عن تعاونهما لتعزيز سلامة الشباب عبر الإنترنت.

يعد هذا التعاون الجوهري جزءاً لا يتجزأ من التزام Meta المستمر بتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، مع التركيز بشكل خاص على سلامة الشباب.

واحتفالاً بيوم الإنترنت الآمن، سوف تعقد الشركة ووزارة الشباب والرياضة سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى معالجة الجوانب الحاسمة لسلامة الشباب وتمكينهم وضمان أمانهم الرقمي.



سيبدأ التعاون بمائدة مستديرة من المقرر عقدها في 15 فبراير الجاري تجمع بين ممثلي الحكومات، وخبراء سلامة الشباب، وممثلي الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

ستكون الرؤى التي يخرجون بها جوهرية في توجيه الجهود المستقبلية لدعم سلامة الشباب ورفاهيتهم.

بالإضافة إلى المائدة المستديرة، ستعقد الشركة جلسات لبناء القدرات، مع التركيز على إطلاق العنان لإمكانات منصات التواصل الاجتماعي.