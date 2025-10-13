بدء اختبارات النقاشين المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، عن استمرار الاختبارات، بمركز تدريب بولاق، للعمال "النقاشين " المتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرا ، للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات اختبارات " .

وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والادارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .. وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، على عدد من المهن التي تخص قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وغيرها.

وأضافت أن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز ، ومزايا اجتماعية وصحية.