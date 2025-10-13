قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بدء اختبارات النقاشين المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، عن استمرار الاختبارات، بمركز تدريب بولاق، للعمال "النقاشين " المتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرا ، للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات  اختبارات " .

وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والادارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .. وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، على عدد من المهن التي تخص قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وغيرها.

وأضافت أن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز ، ومزايا اجتماعية وصحية.

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

