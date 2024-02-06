أسماء مدوية.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام شباب بلوزداد

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهود عدد من اللاعبين أمام شباب بلوزداد بالجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي كل من: محمد الشناوي، ووسام أبو علي، وأحمد عبدالقادر، ومحمود متولي، وأحمد نبيل كوكا، للإصابة عمر كمال عبدالواحد الوافد الجديد من صفوف مودرن فيوتشر والحارس محمود الزنفلي القادم من الداخلية، بسبب عدم قيدهما في القائمة الإفريقية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.