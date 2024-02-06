خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

أثارت الفنانة فاطمة الصفي جدلاً كبيراً، بسبب أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت خلاله متعبة للغاية وتمتلك نحافة زائدة، مما عرضها لمزيد من الانتقادات من الجمهور، بعد نشرها لفيديو على انستجرام، يظهر بشكل واضح خسارتها الكبيرة للوزن.

شاهد الفيديو:

وبعد مرور فترة، ظهرت الفنانة الكويتية على سناب شات بوجه نحيف ومتعب، مما أثار قلق الجمهور من حالتها الصحية، متسائلين عن سبب نحافتها المفرطة ومطالبتها بعودة نشاطها السابق وملامحها وجمالها المفعم بالحياة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو ، حيث جاءت أحد التعليقات : “أحس نحفها مرضي مو طبيعي”.

وجاء تعليق آخر : ” كانت تجنن ليش النحف هذا”.