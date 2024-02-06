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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تعلن موعد الإطلاق العالمي لهواتفها الرائدة Xiaomi 14

شاومي Xiaomi 14
شاومي Xiaomi 14

أعلنت شركة Xiaomi شاومي الصينية أنها ستطلق هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Xiaomi 14 خارج الصين في وقت لاحق من هذا الشهر. 

أكدت شاومي أنه سيتم عرض سلسلة Xiaomi 14 لأول مرة عالميًا يوم الأحد 25 فبراير في برشلونة، وذلك قبل بدأ مؤتمر MWC بيوم واحد. 

يُظهر الإعلان التشويقي الذي أطلقته شركة شاومي إطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra جنبًا إلى جنب مع هاتف Xiaomi 14 الأساسي في الأسواق العالمية. 

وذكرت بعض التقارير أن هاتف Xiaomi 14 Pro قد يقتصر على السوق الصينية فقط، ولن يم إطلاقه في الأسواق العالمية مثل باقي هواتف السلسلة.  

ومن المتوقع أن تحصل النسخة العالمية من هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra على 4كاميرات بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony LYT-900 الرئيسي المزود بفتحة متغيرة أسرع مقارنة بسابقه. 

شركة Xiaomi شاومي هواتف شاومي سلسلة Xiaomi 14 هاتف Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14

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