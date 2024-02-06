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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

منتخب الأردن
منتخب الأردن

تأهل منتخب الأردن إلى المباراة النهائية من بطولة أمم آسيا بعد الفوز على نظيره كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تقام على استاد أحمد بن علي.

 

وسجل هدفى منتخب الأردن كل من يزن النعيمات، وومسى التعمري في الدقيقتين 53 و66 من عمر المباراة.

وينتظر منتخب الأردن في المباراة النهائية الفائز من مواجهة منتخب قطر ومنتخب إيران.

وجاء تشكيل منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية، كالتالي: 

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

 خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

فيما ضم تشكيل منتخب كوريا الجنوبية كل من: 

حراسة المرمى: هيون وو جو

خط الدفاع: كيم تاي هوان، سيول يونج وو، كيم يونج جوون، جونغ سيونج هيون

خط الوسط: بارك يونج وو، هوانج إن بيوم، لى جاى سونج

خط الهجوم: هوانج هي تشان، سون هيونج مين، لي كانج إن.

الأردن ضد كوريا الجنوبية

وتمكن المنتخب الأردني من الصعود للدور نصف النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة هدف واحد دون مقابل، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية من حجز مقعداً في الدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وبدأ منتخب الأردن بطولة كأس آسيا 2023 مشواره في البطولة بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما في ثانى مبارياته، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف في ثالث مبارياته في دور المجموعات، ليصعد إلى دور ربع نهائي البطولة كمركز ثالث برصيد 4 نقاط.

وتعد هذه المواجهة السابعة التي تجمع المنتخبين، حيث سبق وتواجها معاً فى 6 مباريات سابقة ما بين رسمية وودية، منذ اللقاء الأول بينهما عام 2004 ببطولة أمم آسيا، وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق الفوز في 3 لقاءات، وحضر التعادل في ثلاثة لقاءات، ولم يتلق المنتخب الكوري أي هزيمة من منتخب الأردن.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً ببطولة أمم آسيا، نجد أن هذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع بينهما طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث حسم التعادل المواجهتين.

في المقابل، اقتربت كوريا الجنوبية بقيادة نجم توتنهام سون هيونج مين من وضع حد لصيام عن اللقب دام منذ نسخة عام 1960 عندما توجت للمرة الثانية توالياً.

وأكد سون تصميمه على احراز اللقب القاري الذي طال انتظاره بالقول "هناك أربعة منتخبات متبقية هنا في الدوحة، ومن هذه المنتخبات الأربعة سوف يقوم واحد فقط برفع كأس البطولة، وأنا أريد أن أقاتل من أجل هذه الكأس"، لكنت الشمشون الكوري سيفتقد لقطب دفاع بايرن ميونخ الالماني كيم مين جاي لتراكم البطاقات الصفراء.                      

وكانت المرة الاخيرة التي بلغت فيها كوريا الجنوبية المباراة النهائية في نسخة استراليا وخسرت امام الدولة المضيفة 1-2 بعد التمديد في مباراة شارك فيها سون وسجل هدف منتخب بلاده في الوقت البدل الضائع.

يذكر أن التصنيف الأخير للفيفا وضع المنتخب الكوري الجنوبي في المركز 23 دوليًّا والثالث آسيويًّا، فيما يحتل منتخب الأردن في المركز 87 عالميًّا و13 على الصعيد القاري.

 

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