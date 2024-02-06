مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم زيارات ميدانية لتحسين مهارات طلاب كلية الزراعة

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس زيارة ميدانية لمصنع Linah Farms أمس الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف وقد شارك في الزيارة عدد من طلاب كلية الزراعة.

تأتي هذه الزيارة الميدانية بهدف العمل علي تحسين مهارات طلاب كلية زراعة و العمل علي تطوير و تنمية مهاراتهم العملية حيث اطلع طلاب كلية زراعة جامعة عين شمس علي احدث طرق الإنتاج والتعبئة والتخزين للمحاصيل الزراعية، قام الطلاب بجولة في أقسام المصنع المختلفة بغرض فهم أحدث طرق التخزين و إستقبال المواد الأولية و اللازمة للإنتاج و الصناعة بالإضافة إلى فهم معايير السوق المحلية و معايير التخزين و الشحن و تصدير المحاصيل للخارج.

ويعمل المركز من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها الزيارات الميدانية التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.