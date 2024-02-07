شبيه الآيفون وصل.. أول صور رسمية لموبايل Nothing الرائد |اعرف مواصفاته

كشفت تقارير عن المواصفات والصور الرسمية الخاصة بهاتف Nothing Phone (2a) القادم، حيث من المتوقع أن تكشف شركة Nothing البريطانية عن إطلاق الهاتف خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب موقع GSMArena فإن الصور الرسمية الخاصة بهاتف Nothing Phone (2a) يُظهر احتواء الهاتف على لوحة خلفية شفافة تشبه إلى حد كبير هاتف Nothing Phone (1) ولكن بدون ملف شحن لاسلكي ويبدو أنه لا يوجد مصابيح LED لواجهة Glyph.

وسيأتي هاتف Nothing Phone (2a) بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف.

وسيعمل هاتف Nothing Phone (2a) بمعالج من نوع Dimensity 7200 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت.

ويعد الهاتف الشبيه بآيفون منافسًا قويا لهواتف سامسونج وشاومي، حيث كان هاتف Nothing Phone 1 وهو الإصدار الأول من الشركة قد حقق مبيعات كبيرة عند الإعلان عنه في منتصف عام 2022.

كما استطاع الإصدار الثاني هاتف Nothing Phone 2 أيضًا أن يحقق مبيعات معتبرة، حيث حصل على عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها ضخمة، ومعالج قوي أداءً قويًا.