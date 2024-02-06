جامعة عين شمس تنظم زيارة تقنية لمصنع سيمنز بالعين السخنة

نظم مركز الابتكار وسادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub زيارة لواحد من أهم المصانع الرائدة في مجالات الكهرباء والتكنولوجيا مصنع سيمنز والذي يقع بالعين السخنة.

تعتبر شركة سيمنز من أهم الشركات التكنولوچية في مجال الكهرباء علي مستوي العالم حيث تمثل التميز الهندسي والابتكار والجودة والموثوقة لأكثر من 115 عاما في مصر.

وتركز الشركة على مجالات الكهرباء وال automation والرقمنة. وهي واحدة من المنتجين الرئيسيين للتكنولوجيات الموفرة للطاقة والموفرة للموارد ، والتوربينات ذات الدورة المركبة لتوليد الطاقة. وحلول نقل الطاقة. كما تعتبر شركة سيمنز واحدة من الشركات الرائدة في حلول البنية التحتية والرقمنة وحلول البرمجيات للصناعة.

وخلال الزيارة تبادل الطلاب خبرات عديدة مع فريق العمل بمصنع سيمنز وشاهدوا آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الكهرباء لتثري الزيارة المدرسة الشتوية بشكل كبير.