دهب الشبكة طلع مزيف.. عروس تهرب من زوجها في حفل الزفاف

في واقعة اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي هربت عروس من زوجها أثناء حفل الزفاف بعد أن اكتشفت في ليلة العرس أن زوجها مختل عقليًا، وأن الذهب الذي قدمته عائلة العريس ما هو إلا ذهب مزيف.

وفي التفاصيل، فقد شهدت ولاية أوتار براديش الهندية، حالة زفاف فريدة من نوعها، حيث اضطرت العروس للانسحاب من الحفل في اللحظة الأخيرة، عندما اكتشفت أن عريسها يعاني من حالة مرضية عقلية، وأن المجوهرات التي أحضرتها عائلة العريس مزيفة.



ولدى اكتشاف القرويين لحالة العريس شعروا بالغضب بعد رؤية العريس في موكب الزواج الذي أتى إلى إحدى قرى منطقة كوتوالي.



وأبلغت عائلة العروس عن الأمر برمته شرطة لامبهوا كوتوالي، التي اقتادت العريس ووالده إلى مركز الشرطة وباشرت التحقيق في القضية.



وكان موكب الزواج أتى من قرية في منطقة موتيجاربور كوتوالي إلى قرية في لامبهوا كوتوالي يوم الخميس.



وبعد وصول موكب الزفاف إلى القرية بدأت تحدث أشياء غريبة، ومن باب الفضول تحدث بعض صبيان القرية مع العريس لينكشف السر الذي حاولت أسرته أن تخفيه