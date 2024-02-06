إنجازات مع الأندية والمنتخب كلاعب وعدم تحقيق بطولات كمدرب|حسام حسن المدير الفني الجديد

وضع اتحاد الكرة المصري حدا للأنباء التي تدور حول المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد فشله في أمم إفريقيا بكوت ديفوار، والإعلان عن المدرب الجديد الذي جاء وفقا للتوقعات حول المدربين المصريين باختيار حسام حسن لقيادة دفة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

حسام حسن لاعب المنتخب المصري السابق والأهلي والزمالك، لديه سجل حافل بالإنجازات كلاعب مع الأندية التى ارتدي قميصها طوال مشواره الكروي، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم أبرز تلك الإنجازات ومسيرته في الملاعب.

بدأ حسام حسن كلاعب مع المنتخب المصري عام 1985 حين تم استدعاؤه لأول مرة من جانب المدرب مايك سميث لتمثيل الفراعنة بعد تألقه مع الأهلي. وخاض أول مباراة دولية في مسيرته أمام النرويج في تجربة ودية، ثم كان مفاجأة قائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 التي شارك بها في مواجهة السنغال الأولى للفراعنة وتوج بأول لقب قاري مع المنتخب حينها.

وساهم حسام حسن في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر خلال 3 نسخ بدأت عام 1986 في مصر، ثم نسخة 1998 في بوركينا فاسو ثم نسخة 2006 في مصر.

ويعد حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب المصري برصيد 68 هدفا كما أنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الفراعنة برصيد 176 مباراة.

وقاد حسام حسن منتخب مصر كلاعب للتأهل لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، كما أنه أكبر لاعب هز الشباك في تاريخ كأس الأمم الأفريقية وعمره تخطى 39 عاما حين سجل في مرمى الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم إفريقيا التي نظمتها مصر عام 2006.

وحصل على لقب عميد لاعبي العالم كأكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب بلاده على مستوى العالم لفترة، بخلاف أنه حقق لقب البطولة العربية أيضا مع منتخب مصر عام 1992.

واحتاج حسام حسن 16 عاما في مجال التدريب ليصل إلى قيادة الفراعنة، بعد تجارب عديدة بدأت مع المصري البورسعيدي ثم المصرية للاتصالات ثم الزمالك في الفترة بين 2009 إلى 2011.

وقاد الإسماعيلي لفترة قصيرة قبل تولي تدريب منتخب الأردن ثم قيادة الزمالك مرة أخرى عام 2014، وبعدها قاد الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وسموحة وبيراميدز، ثم مودرن فيوتشر قبل أيام قليلة من إعلان تعيينه مديرا فنيا للفراعنة.

ويواجه حسام حسن مهمة صعبة مع منتخب مصر الذي تغيب عنه بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2010 بجانب الغياب عن مونديال 2022 في قطر.

ويحلم بإعادة أمجاد منتخب مصر مرة أخرى، متسلحا بروحه القتالية وشعبيته الجماهيرية كلاعب أسطوري للفراعنة.

لكن حسام حسن كمدرب لم يستطع طوال 16 عاما في المجال التدريبي تحقيق أي بطولة رغم توليه قيادة أندية كبرى على رأسها الزمالك وبيراميدز.

وكانت أكبر إنجازات حسام حسن كمدرب الوصول لوصافة الدوري المصري مع الزمالك ووصافة كأس مصر مع المصري بجانب قيادته للتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.