عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجازات مع الأندية والمنتخب كلاعب وعدم تحقيق بطولات كمدرب|حسام حسن المدير الفني الجديد

حسام حسن
حسام حسن

وضع اتحاد الكرة المصري حدا للأنباء التي تدور حول المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد فشله في أمم إفريقيا بكوت ديفوار، والإعلان عن المدرب الجديد الذي جاء وفقا للتوقعات حول المدربين المصريين باختيار حسام حسن لقيادة دفة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

حسام حسن لاعب المنتخب المصري السابق والأهلي والزمالك، لديه سجل حافل بالإنجازات كلاعب مع الأندية التى ارتدي قميصها طوال مشواره الكروي، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم أبرز تلك الإنجازات ومسيرته في الملاعب.

بدأ حسام حسن كلاعب مع المنتخب المصري عام 1985 حين تم استدعاؤه لأول مرة من جانب المدرب مايك سميث لتمثيل الفراعنة بعد تألقه مع الأهلي. وخاض أول مباراة دولية في مسيرته أمام النرويج في تجربة ودية، ثم كان مفاجأة قائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 التي شارك بها في مواجهة السنغال الأولى للفراعنة وتوج بأول لقب قاري مع المنتخب حينها.

وساهم حسام حسن في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر خلال 3 نسخ بدأت عام 1986 في مصر، ثم نسخة 1998 في بوركينا فاسو ثم نسخة 2006 في مصر.

ويعد حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب المصري برصيد 68 هدفا كما أنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الفراعنة برصيد 176 مباراة.

وقاد حسام حسن منتخب مصر كلاعب للتأهل لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، كما أنه أكبر لاعب هز الشباك في تاريخ كأس الأمم الأفريقية وعمره تخطى 39 عاما حين سجل في مرمى الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم إفريقيا التي نظمتها مصر عام 2006.

وحصل على لقب عميد لاعبي العالم كأكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب بلاده على مستوى العالم لفترة، بخلاف أنه حقق لقب البطولة العربية أيضا مع منتخب مصر عام 1992.

واحتاج حسام حسن 16 عاما في مجال التدريب ليصل إلى قيادة الفراعنة، بعد تجارب عديدة بدأت مع المصري البورسعيدي ثم المصرية للاتصالات ثم الزمالك في الفترة بين 2009 إلى 2011.

وقاد الإسماعيلي لفترة قصيرة قبل تولي تدريب منتخب الأردن ثم قيادة الزمالك مرة أخرى عام 2014، وبعدها قاد الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وسموحة وبيراميدز، ثم مودرن فيوتشر قبل أيام قليلة من إعلان تعيينه مديرا فنيا للفراعنة.

ويواجه حسام حسن مهمة صعبة مع منتخب مصر الذي تغيب عنه بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2010 بجانب الغياب عن مونديال 2022 في قطر.

ويحلم بإعادة أمجاد منتخب مصر مرة أخرى، متسلحا بروحه القتالية وشعبيته الجماهيرية كلاعب أسطوري للفراعنة.

لكن حسام حسن كمدرب لم يستطع طوال 16 عاما في المجال التدريبي تحقيق أي بطولة رغم توليه قيادة أندية كبرى على رأسها الزمالك وبيراميدز.

وكانت أكبر إنجازات حسام حسن كمدرب الوصول لوصافة الدوري المصري مع الزمالك ووصافة كأس مصر مع المصري بجانب قيادته للتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حسام حسن الاسماعيلي اتحاد الكرة المصري منتخب مصر الفراعنة أمم أفريقيا روي فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

عرض جديد لنجم النادي الأهلي من الدوري التركي

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

محمد فاروق يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للألعاب المائية

مدرب كوت ديفوار: من يقول مباراة الكونغو سهلة لا يفهم شيء في الكرة

للسنة الثانية على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس الرابطة

مدرب نيجيريا: قادرون على الفوز بلقب أمم إفريقيا

علي غلاب يحقق ذهبية بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة بتونس

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

رسميا| حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني

ترشيحاتنا

حصاد جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. 30 ألف فتوى وعشرات الندوات وورش العمل

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت مهمة للمواطن

توازن في السوق قريبا .. برلماني: مستحيل الدولار يوصل 50 جنيه

محمد صلاح| أول تعليق من وزير الرياضة على تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أستاذ استثمار: الدولار يتجه إلى مزيد من الخسائر والذهب ليس الخيار الأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ