قصواء الخلالي: إسرائيل متورطة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا في عدوانها على غزة|فيديو

قالت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن إسرائيل متورطة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في عدوانها على قطاع غزة.



وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "CBC"، أمس الثلاثاء، أن الجانب الصهيوني فقد كل "حيله" على الأرض ويروّج الأكاذيب دائماً لتحقيق أكبر قدر من البقاء في المشهد.



وقالت قصواء الخلالي: "موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية "بطولي" شاء من شاء وأبى من أبى، وإسرائيل كيان صهيوني عدواني".

