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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: لا مجال للفتنة داخل منتخب مصر ويجب مساندة حسام حسن

صدى البلد

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ما يحدث حاليًا في الكرة المصرية (دراماتيكي) مطالبا بضرورة مساندة ودعم التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال المرحلة المقبلة، من أجل نجاحهم مع منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "لا مجال للفتنة في صفوف منتخب مصر ويجب علينا دعم حسام حسن، ولا أحد يعلم هل يفكر اتحاد الكرة بشكل صحيح أم خاطئ، لا يجيدون اخراج السيناريوهات بشكل جيد، الاتحاد الحالي لا يمتلك فن صناعة القرار".

وأضاف: "علاء نبيل شخصية محترمة وله رؤية ويمتلك خبرات كبيرة وقادر على النجاح، والمنتخب المصري خسر كارلوس كيروش كما خسرنا افكار كوبر، وحسام حسن قادر على صناعة العديد من الأمور الفنية الجيدة مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "محمد صلاح له مكانة خاصة بالفعل وأصبح رمز كبير في الكرة الإنجليزية والمصرية وارفض الهجوم عليه ومن السهل حل أي خلافات، والمقارنة بين نجوم الكرة عبر التاريخ جهل وفتنة".

وزاد: "يجب على حسام حسن وإبراهيم زيارة كل الأندية وأن تكون هناك بداية جيدة، وعلينا الحذر من الفتنة داخل منتخب مصر، نريد الابتعاد عن العداوات، بل وهناك البعض أصبح يثير الأزمات ويحرف التصريحات من أجل صناعة المشكلات".

وأكمل: "المشرف على المنتخب هو حلقة الوصل بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة، ولو اتحاد الكرة لا يعلم حقوقه أو يعرفها علينا أن نعلمها لهم، وكنت عضوًا في مجلس الإدارة سابقا وتعرضنا للعديد من المواقف وكان هناك اختلاف داخل المجلس فقط، هناك لوائح ساهمت في وجود بعض الأشخاص الذين لا يستحقون التواجد وأصبحت (لعبة أصوات) وابتعدنا عن الكفاءة، اللائحة أهانت أمور كثيرة".

وأتم: "لابد من تصفية الأجواء بين جميع عناصر اللعبة في الوقت الحالي، وطالما رحل فيتوريا فلماذا لا يرحل على فيتور بيريرا الذي أخرج بعض التقارير ضد الحكام الدوليين، ولم يفعل شيئًا مطلقًا منذ تعيينه ولم يساهم في تجهيز الحكام أو صناعة أي طفرة، يجب رحيل بيريرا هو الآخر بعد مواطنه فيتوريا، يجب تقليل الخسائر قدر الامكان".

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