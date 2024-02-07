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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكي عبد الفتاح: محمد صلاح لن يعتزل دوليًا بسبب حسام حسن

صلاح
صلاح

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر يبحث عن التتويج ببطولة قارية في الفترة المقبلة.

وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن محمد صلاح لن يفكر اعتزال اللعب دولياً بعد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد قرار إقالة روي فيتوريا".


وتابع:" ما لا يعلمه البعض أن التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هو الحلم الأكبر لمحمد صلاح ولن يتخلي عن منتخب مصر مهما كانت الظروف".

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