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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة عن أقدم سينما في مصر وعلاقتها بدار العلوم.. تفاصيل

قاعة سينما - صورة
قاعة سينما - صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة،  إن رؤساء الأقسام في كلية دار العلوم قاموا بتطوير المقررات الدراسية، بعد عقد ورشة لأساتذة الكلية وعرض اللائحة الجديدة،  مشيرا إلى أنه تلقى منهم استجابةرائعة، وكانت العيون تلمع بالغبطة والسعادة.

وأضاف أحمد بلبولة خلال حديثه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن دار العلوم منذ أنشأت وهي أقرب إلى قلب الفنان.

وكشف أن أقدم سينما في مصر كانت في دار العلوم، وكان اسمها  دار الخيالة ، مردفا: "العلاقة مع الفن قدر دار العلوم، ولا تجد أستاذا مهما كان تزمته إلا وكتب شعرا".

 

الشاهد الدكتور أحمد بلبولة سينما مصر دار العلوم

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