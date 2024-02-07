رياضة الأقصر تطلق برنامجا تأهيليا للنشء للتوعية بأهمية تنظيم الوقت

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، البرنامج التأهيلى للنشء تحت شعار "تيك تك"، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 5 إلى 8 من فبراير الجارى 2024، بالمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وصلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني رفاعي، مدير عام إدارة البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة مروة البليدي، مدير برنامج واستشاري مشروع “تيك تك”.

ويشارك في المعسكر 6 محافظات هي “أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان”.

وتناولت الجلسة الافتتاحية إدارة الوقت وتأثيره على الأفراد.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول بالمعسكر مجموعة من الأنشطة للتعارف بين المشاركين من المحافظات المختلفة للتعارف فيما بينهم، بجانب الجلسة الافتتاحية للمعسكر لعرض أهداف المعسكر والأجندة ومعرفة توقعات المشاركين، ووضع قواعد عمل لتنظيم التعامل داخل القاعات وإدارة الوقت وأهمية إدارة الوقت.