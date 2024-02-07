ذكرى خير وبركة| آمنة يهنئ رئيس الوزراء بـ«ليلة الإسراء والمعراج»

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج .

وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية : يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامى بهذه الذكري المباركة .. سائلين المولي عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف اللواء هشام آمنة فى البرقية : وأن يجعل هذه الذكري العطرة ذكرى خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية فى ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية تحت قيادة قائد مسيرة البناء والتنمية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .