تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

هاجم النجم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، اتحاد كرة القدم المصري بعد تولي حسام حسن مهمة تدريب المنتخب الوطني.

حسام حسن

أحمد حسن يهاجم اتحاد الكرة

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك مرفقًا بصورة: "أتذكر هذا البوست جيدًا ولكن لم أتوقع أن الأسوأ قادم بهذه السرعة الرهيبة، الكوميديا السوداء عنوان المرحلة والتخبط ما زال عرضا مستمرا وهذا ما لا تستحقه الكرة المصرية إطلاقًا في ظل خروج قرارات عشوائية غير مدروسة من أصحاب القرار ودائمًا ما نعيد نفس الغلطات ولا نتعلم نهائيًا من دروس الماضي".

وتابع العميد: "خرج علينا اتحاد الكرة المصري ببيان يعلن فيه رحيل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب وتعيين الكابتن محمد يوسف مدربًا وسيتم اختيار مدير فني أجنبي جديد للمنتخب".

هوية علاء نبيل مع المنتخب

وواصل: "ومع البيان تم تعيين الكابتن علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد المصري ليخرج علينا الكابتن علاء في تصريح متسائلًا ومندهشا عن هوية المدير الفني للمنتخب كونه أجنبيا أو مصريا!! وكان الأولى أن يتم توجيه هذا السؤال لمن خرج بالبيان وأعلن أن المدير الفني القادم أجنبي وهم السادة في اتحاد الكرة المصري الذين اعتادوا دائما على القرارات المتسرعة العشوائية وسبق وأن حدث نفس السيناريو في تعيين إيهاب جلال الذي استمر شهرين ورحل وجاء فيتوريا بعده بعقد خرافي والمحصلة كانت صفر".

حسام حسن

حسام حسن مدير فني للمنتخب

وزاد: "واستمرارا للتخبط تم تعيين الكابتن محمد يوسف مدربًا عامًا قبل اختيار المدير الفني والذي شغل منصب المدير الفني للنادي الأهلي والعديد من الأندية وحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي كمدير فني للأهلي ومن الصعب العمل تحت قيادة مدير فني مصري ليتم عرض منصب المدير الإداري للمنتخب عليه بدلا من المدرب العام".

وأردف: "الأسوأ قد جاء سريعًا والتخبط عرض مستمر وهيبة الكرة المصرية تدفع الثمن وكل من يتحدث يتم اتهامه بالمتاجرة والجمهور المصري يتساءل هل نستحق كل ما يحدث ومتى يتم محاسبة المسؤولين عن كل الإخفاقات التي حدثت وتحدث تباعًا ومن يحاسب المقصرين ويرد للكرة المصرية ولو جزء بسيط مما تستحق!!".

وأتم: "في النهاية.. مهما كان القرار بشأن تعيين المدير الفني والذي نتمنى له التوفيق وهو الكابتن حسام حسن ففي النهاية نتمنى توفير المناخ الصحي للنجاح لأنه في النهاية منتخب مصر الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى حقل تجارب بعض الهواة ممن لا يجيدون اتخاذ القرار الصحيح".