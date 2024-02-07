العثور على جثة مجهولة الهوية بمنزل بالدقهلية

عثر عددا من المواطنين على جثة شخص داخل منزل صدر له قرار إزالة بأحد المناطق بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهليةاخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا من عددا من الاهالى بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل منزل بشارع سيدى عبد القادر

انتقلت شرطة النجدة وضباط المباحث الى مكان الواقعة.



وبالفحص تبين أن المنزل صدر له قرار إزالة وانه عند تنفيذ القرار تبين وجود جثة مجهولة الهوية داخل المنزل.



فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعه وكشف هوية المجنى عليه وتحرر محضرا بالواقعه وأخطرت النيابة العامة.

