للتسهيل على المواطنين.. إنشاء مركز خدمات مصر بحدائق الأهرام

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع مركز خدمات مصر الجاري انشاءه بهضبة الأهرام بحي الهرم للوقوف على نسب التنفيذ.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.



و أشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة.

وأشار إلي أن المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.



وأوضح راشد أنه سيقدم كافه الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك أستخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية وغيرها من الخدمات .



ووجه المحافظ خلال تفقده موقع انشاء مركز خدمات مصر بضرورة تسخير كافة الإمكانيات وإزالة العقبات لسرعة الإنتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة للمركز لافتتاحه وتقديم خدماته للمواطنين.



ووجه رئيس حي الهرم بإصدار التراخيص اللازمة للعمل مع ضرورة رفع كفاءة الطرق المؤدية للمركز لتسهيل حركة سير المواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس حي الهرم وممثلي وزارة التخطيط والشركة المنفذة .

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