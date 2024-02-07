دلالات فوز مصر للمرة الـ3 برئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”

قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن دلالة فوز مصر للمرة الـ3 برئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”، هو يعتبر الفوز تقديرا وإشادة بدور الرقابة في صياغة سياسات تعزيز وكفاءة أسواق المال.

وأضافت الدكتورة حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن لجنة الأسواق الناشئة تعد أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، كما أنها تتألف عضوية لجنة الأسواق الناشئة والنامية من 90 عضوًا.

وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن برئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو” يشارك فيها المنظمة 24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين، حيث تسعى منظمة الأيوسكو إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية، وتوضع المبادئ والمعايير وتسهل تبادل المعلومات.

وتابعت الخبير الاقتصادي، أن أهداف لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”، هي توفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وإنشاء مجموعة عمل تطوير السوق، كما أنها تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة.