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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 23 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 27905 نقطة.

خبير أسواق مال: التقلبات الحادة تسيطر على أداء البورصة المصرية

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 34280 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 11880نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 6768 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9510 نقطة.

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