رغم الفشل بمحكمة العدل الدولية.. الرئيس الإسرائيلي يشيد بفريق تل أبيب القانوني

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ استضاف اليوم، الفريق القانوني الذي يمثل الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا تثبت فيها أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، وترتكب جرائم الكراهية والإبادة الجماعية في الحرب بغزة.

وبحسب الصحيفة العبرية، حضر اللقاء المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، ونائب المستشار القانوني للحكومة للقانون الدولي جيل-عاد نعوم، ونائب المستشار القانوني للحكومة لشؤون الإدارة والمهام الخاصة شارون أفيك ومسؤولون كبار آخرون.

ورغم الفشل الذريع الذي حظيت به تل أبيب في المحاكمة، ذكر هرتسوغ، أن الفريق مثل إسرائيل بالعبقرية والاحترام، وبطريقة احترافية ومثيرة للإعجاب، وتم إنجاز قدر كبير من العمل هنا في فترة زمنية قصيرة.