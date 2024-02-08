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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر لصائمي الإسراء والمعراج في القاهرة وباقي المحافظات

صدى البلد

موعد أذان الفجر أصبح موعد أذان الفجر محل بحث الكثير من المسلمين الذين يريدون أن يصوم الإسراء والمعراج عبر محرك البحث العالمي جوجل، حتى يغتنموا فرصة هذا اليوم العظيم الذي جبر الله فيها بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، من الصائمين اليوم.

ويؤذن لصلاة الفجر فى القاهرة فى تمام الساعة ٥:١٣ ص.

موعد أذان الفجر في المحافظات 

 الاسكندرية ٥:١٩ ص

مرسى مطروح ٥:٣٠ ص

الاسماعيلية ٥:٠٩ ص

قنا ٥:٠٥ ص

كفر الشيخ ٥:١٥ ص

بورسعيد ٥:٠٩ ص

البحر الأحمر ٤:٥٨ ص

الأقصر ٥:٠٥ ص 

ويسأل الكثير عن حكم صوم الإسراء والمعراج؟، لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أنه لا مانع شرعًا من التطوّع بصوم هذا اليوم، (مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله) أي طاعة لله، وابتغاء وجهه، ورجاء مثوبته، فإن الله تعالى يجازيه على هذا الصيام بأن يباعد بينه وبين النار سبعين سنة (بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا).

حكم صيام الإسراء والمعراج

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان كثير الصيام في شهري رجب وشعبان أو في الأشهر الحرم بصفة عامة، فإذا كان الشخص يصوم في هذه الأشهر من باب العادة فليصم ولا حرج عليه.

وأضاف «الورداني»، أن من كان عادته الصيام في رجب ويريد صيام يوم الإسراء والمعراج فليصم.

وتابع: أما الشرع فلم يخصص صيام ليلة الإسراء والمعراج بالتحديد وإنما صيامها وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم وقفة عرفات وليلة النصف من شعبان، وغير ذلك من المناسبات الدينية هي نابع ديني من استطاع فليفعل وله الثواب ومن لم يستطع فلا إثم عليه.

حكم صوم ليلة الإسراء والمعراج

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن شهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم الذى يستحب فيها الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم شهر رجب كاملًا لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- لم يصم شهرًا كاملًا سوى شهر رمضان المبارك.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج؟)، أنه يجوز الصوم فى أى وقت فى السنة ماعدا يوم النحر وثلاثة أيام عيد الأضحى ويوم الفطر، أيضًا من صام يوم الجمعة يكون صومه صحيحاً ولكنه يكون مكروهًا لأننا لم نريد أن نفرد يوم لوحده فى الصوم لأن يوم الجمعة عيد.

وأشار الى أن صوم يوم 27 رجب ليلة الإسراء والمعراج لا حرج فيه لأن الصيام طاعة مطلوبة فى هذه الأوقات فى رجب وشعبان حتى نمهد نفسنا لشهر رمضان، فيجوز صوم ليلة الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منى على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وبنزول وفرض الصلوات الخمس.

حكم صوم ليلة الإسراء والمعراج حكم صيام الإسراء والمعراج موعد اذان الفجر فى المحافظات

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