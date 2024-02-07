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رئيس التحرير
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برلمان

«الإصلاح والنهضة»: قرارات السيسي بشأن الأجور «حكيمة» وتعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن

صدى البلد

 

ثمّن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية واصفًا ذلك بـ "القرارات الحكيمة" التي تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن.

وأضاف عبد العزيز بأن الحزمة التي شملت رفعًا للحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه مصري شهريًا بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية تمثل خطوة إيجابية كان الحزب قد دعى إليها في وقت سابق ضمن توصياته في جلسات الحوار الوطني.

وأشار هشام إلى قرارات السيد الرئيس اليوم تضمنت أيضًا رفعًا لحد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% بجانب مخصصات مالية لتعيينات في المهن الطبية والمعلمين وغيرها مشددًا على إن توسعة مظلة الحماية المجتمعية هي من أولويات وركائز الحزب فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه لابد من العمل عليها بشكل عاجل لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لابد أن تتزامن تلك الحزم الاجتماعية مع ضرورة رفع كفاءة وقدرات العنصر البشري في مصر ليكون قادرًا على الإنتاج ومن ثم إدماج أكبر قدر ممكن من الشعب المصري في قوة العمل حتى نضمن وصول الدعم وبرامج الحماية المجتمعية إلى مستحقيها.

الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي

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