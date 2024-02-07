عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: قرارات الرئيس السيسي عظيمة تناسب الارتفاع في الأسعار ويستفيد منها الملايين

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

أشادت النائبة  ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقرارات الاقتصادية العظيمة التي اتخذها الرئيس السيسي لدعم المواطنين، والتخفيف عنهم عبر زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات. قائلا: إن الزيادات الجديدة تناسب الارتفاع في الأسعار وتساعد المواطنين على العيش بكرامة وتؤكد انحياز السيسي للمواطن البسيط، والموظفين واصحاب المعاشات.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، بقرار الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. قائلا: انها قرارات عظيمة وفي غاية الأهمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهى أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

ولفت عضو مجلس النواب ،إلى تأكيد الرئيس أن قراراته تأتي انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

واشارت التمامى، إلى قرار الرئيس السيسي رفع الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

واختتمت بالقول، أن قرارات الرئيس السيسي تناسب تماما الأزمة الاقتصادية، وتصل للملايين عبر القطاع العام وموظفي الحكومة والمعاشات وستحدث انفراجة كبيرة في السوق وانتعاشة اقتصادية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

أول تعليق من اتحاد عمال مصر على قرارات الرئيس السيسي

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

واي فاي وهدايا.. قريبا في مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الأهرامات

بعد رد حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مستمرة

يواجه الأردن| منتخب قطر يبلغ نهائي أمم آسيا بعد الفوز على إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ