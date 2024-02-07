محافظ أسوان يوجه بمواصلة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز مشروعات "حياة كريمة"

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الانتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى بأنه بناء على تعليمات المحافظ قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحى الجارية بقروى غرب أسوان والتى ستخدم 30 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 29 نجعا وتابعا.

حياة كريمة

وأشار ياسر عبد الشافى إلى تفقد مشروع إنشاء 6 محطات صرف صحى تضم إنشاء محطة للمعالجة بلغت نسب التنفيذ فيها إلى 90 % ، بالإضافة إلى إنشاء 5 محطات رفع بقرى البليدة والجرانيس والفرس والشديد والمداب حيث بلغت نسب تنفيذها ٩٥%.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى أنه تم تفقد مشروع توصيل خطوط الطرد بنسبة 100% ، بجانب تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 90% ، علاوة على تفقد مشروع تركيب الوصلات المنزلية بنسبة 70 %.

ولفت عبد الشافى إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة مواصلة الجولات التفقدية لرصد وإزالة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وتلافى جميع الملاحظات المرصودة ، مع تم التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، فضلاً عن الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب .



